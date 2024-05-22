Britanya erken seçime gidiyor

Britanya, 4 Temmuz’da sandık başına gidecek.
Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3’üncü Charles’tan Parlamentoyu feshetmesini istediğini ve 4 Temmuz’da erken seçime gidileceğini duyurdu.
Britanya’da seçimler beş yılda bir yapılıyor. Son seçimler Aralık 2019’da yapılmıştı. Sunak’ın partisi Muhafazakar Parti 80’i aşkın sandalye farkıyla Avam Kamarası’nda çoğunluğu sağlamıştı.
Avam Kamarası’ndaki çoğunluk partisinin lideri olan Sunak, Kral 3’üncü Charles tarafından 25 Ekim 2022’de Başbakan olarak atanmıştı.