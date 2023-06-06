Britanya büyükelçisinden video: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Britanya’nın Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, Türkiye’nin Britanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi.

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Ocak 2023’te Britanya’nın Türkiye büyükelçisi olarak atanan Jill Morris, Türkçe ve İngilizce konuştuğu bir ‘merhaba’ videosu yayınladı. Türkiye’nin tarihi ve mutfağından etkilendiğini söyleyen Morris, Türkiye’yi daha iyi tanımak için neler yapması ve neleri ziyaret etmesi konusunda ‘öneri’ istedi.

Britanya-Türkiye ilişkilerine de değinen Morris, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ülkesinin en başından beri Türkiye’nin yanında olduğuna dikkat çekip şunları dedi: “Türkiye, Britanya için vazgeçilmez bir ortak. Halihazırda mükemmel ilişkilerimiz var ve önümüzdeki yıllarda bu ortaklığı daha da güçlendirmek ve her iki ülkeyi daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Morris’in videosu şöyle: