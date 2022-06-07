Britanya Başbakanı Johnson koltuğunu korusa da otoritesi sarsıldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148’e karşı 211 oyla kazandı.

Görsel: Youtube

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da Covid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Başbakan, liderlik pozisyonuyla ilgili milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54’ü geçmesinin ardından TSİ 20:00-22:00’de düzenlenen parti içi güven oylamasından zaferle çıktı. Johnson, Muhafazakar Parti meclis grubundaki oylamayı 148’e karşı 211 oyla kazandı.

Johnson, güven oylamasında zafer elde etmiş olsa da vekillerin yüzde 41’inin Johnson aleyhinde oy kullanması nedeniyle başbakanın otoritesini sarsıldığı düşünülüyor.