Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya, 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon karşısında ‘çok zor durumda’


Britanya’da enflasyon nisanda yıllık yüzde 9’la 40 yılın zirvesine çıktı. Dışişleri Bakanı Liz Truss’a göre ülke ‘çok zor durumda’.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Sky News’e verdiği demeçte ülkenin ekonomik olarak ‘çok, çok zor bir durumda’ olduğunu söyledi.


Truss, “Ciddi küresel ekonomik ters rüzgarlarla karşı karşıyayız. Sizin de söylediğiniz gibi, enflasyon son derece yüksek” dedi.

Enflasyondaki artışın sürmesiyle birlikte maaşlı çalışanların yaşam standardının daha da düşmesi öngörülüyor.

Britanya’da ocak-mart döneminde enflasyon yüzde 7’ye yükselmiş, maaşlarsa yüzde 4,2 artmıştı. Böylelikle ilk çeyrekte maaşlar reel olarak yüzde 2,8 oranında düşmüştü. Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmişti. Alım gücünün 2013’ten beri böyle düşmediği belirtilmişti.

Ekonomide neler oluyor?

Dünyada para muslukları Covid-19 salgını nedeniyle açılmış, sonucunda enflasyonist baskıların artması ve Rusya’yla Ukrayna arasında patlak veren savaşla birlikte sıkı para politikasına dönülmüştü.

ABD Merkez Bankası (Fed), 1980’lerden beri görülen en yüksek enflasyonla mücadele etmek için 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmış, diğer ülkeler de onu takip etmişti.

Türkiye’yse yüzde 70 enflasyona rağmen iktisatçıların açıklamakta zorlandığı ekonomi politikalarında ısrarcı kalmaya, faiz indirmeye devam ediyor.

Britanya’da iş var, işçi yok!

Türkiye önlem almıyor ama Fed içinden resesyon riski uyarıları artıyor

Para muslukları kısılırken: Benzerleri önlem aldı, Türkiye akıntıya karşı kürek çekti

Fed başkanı: 50 baz puanlık başka artışlar da masada

‘Kolay para’ döneminin sonu: 410 milyar dolarlık ‘finansal şok’ dalgası geliyor

‘Yeni dünya düzeni’ beklerken: Dolar gücünün zirvesine döndü

Fed’den ‘enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam’ sinyali

Piyasalarda olup biteni anlamaya çalışana özet: ‘Negatif servet’ etkisine hazırlanın

SON HABERLER