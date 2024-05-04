Brezilya’yı sel vurdu: 56 ölü, 67 kayıp

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya, kaybolanların sayısıysa 67’ye çıktı.

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AA’nın haberine göre ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış, can ve mal kaybının artmasına yol açtı.

Eyalete bağlı Sivil Savunma, ölenlerin sayısının 56’ya, kayıpların sayısının 67’ye çıktığını duyurdu.

Yerel basına göre sellerden 377 bin 497 kişi olumsuz etkilendi ve 281 kasabada ciddi hasar oluştu.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek şunları demişti:

“Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır.”