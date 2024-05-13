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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya’da selde ölenlerin sayısı 144 oldu

Brezilya’da selde ölenlerin sayısı 144’e çıktı. 125 kişininse kayıp olduğu bildirildi.

Fotoğraf: TRT Haber

Rio Grande do Sul eyaletinde geçen hafta başlayan yağışlar sonrası oluşan sellerden 2 milyon 100 bin kişi etkilendi, 620 bin kişi de yerinde edildi.


81 bin kişinin okul ve spor salonlarında misafir edildiği ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, “Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır” demişti.

Ülkede 180 günlüğüne ‘felaket durumu’ ilan edildi.

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