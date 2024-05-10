Brezilya’da sel: Ölenlerin sayısı 107’ye yükseldi

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 107’ye, kaybolanların sayısı da 136’ya çıktı.

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Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış, can ve mal kaybının artmasına yol açtı.

Yaralı 374 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Yerel basına göre sellerden 377 bin 497 kişi olumsuz etkilendi ve 281 kasabada ciddi hasar oluştu.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek şunları demişti:

“Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır.”

Leite, 180 günlüğüne ‘felaket durumu’ ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini açıkladı.