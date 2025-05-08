Brezilya'da akrep saldırıları: Vakalar yüzde 250 arttı

Brezilya’da kontrolsüz kentleşme ve iklim değişikliği, kent merkezlerinde akrep nüfusunu ‘patlattı.’ Son 10 yılda bildirilen akrep saldırısı vakaları yüzde 250 oranında arttı.

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2014 ile 2023 yılları arasında 1,1 milyondan fazla akrep sokması vakası bildirildi.

Sağlık alanında yayınlanan yeni bir araştırmaya göre özellikle düşük gelirli mahallelerdeki yüksek yoğunluklu konutlar, yetersiz atık yönetimi ve altyapı eksikliği akrepler için ideal yaşam koşulları yarattı.

Duvar boşlukları, kanalizasyon sistemleri, moloz yığınları ve inşaat atıkları, akreplerin barınması için uygun ortamlar.

Bazı akrep türlerinin çiftleşmeden üreyebildiği ve 400 güne kadar aç kalabildiği biliniyor. Ayrıca, sıcaklıkların artması ve kuraklık gibi iklim koşulları da akrep popülasyonunun yayılmasını hızlandırıyor.

2024’te Brezilya’da yaklaşık 200 bin kişiyi akrep soktu. 133 kişi bu nedenle hayatını kaybetti. Araştırmacılar, 2025 ile 2033 yılları arasında 2 milyon yeni vakanın ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

En çok çocuklar ve yaşlılar tehlikede. Sağlıklı bireyler genellikle birkaç gün içinde iyileşiyor; ancak ağrı, yanma, şişlik, mide bulantısı gibi semptomlar görülebiliyor.

Latin Amerika’da akrep istilası

Aynı araştırmaya göre akrep sokması vakaları sadece Brezilya’yla sınırlı değil. Paraguay, Bolivya, Meksika, Guyana ve Venezuela gibi ülkelerde de benzer bir artış göze çarpıyor.

Avrupa’daysa 35’ten fazla yerli akrep türü bulunmasına rağmen nüfus artışına ilişkin kapsamlı bir araştırma yok.

Uzmanlar, şehirlerde temizlik, çatlakların kapatılması ve kanalizasyonların izole edilmesi gibi önlemlerle riskin azaltılabileceğini belirtiyor.