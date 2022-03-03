Brad Pitt, ‘Suikast Treni’yle dönüyor: İlk fragman geldi

Sony Pictures, ünlü oyuncu Brad Pitt’in başrolde olduğu ve ‘Atomic Blonde’, ‘Deadpool 2’ gibi filmlerin yapımcısı David Leitch tarafından yönetilen ‘Bullet Train’in (Suikast Treni) resmi fragmanını yayınladı.

Japon yazar Kotaro Isaka’nın aynı isimli romanından uyarlanan filmde Pitt, bindiği hızlı trende beş profesyonel katille karşılaşan deneyimli bir suikastçıyı canlandırıyor.

Gerilimin yükseldiği üç saat süren bu yolculukta artan aksiyon, fragmana da yansıdı.

15 Temmuz 2022’de vizyona girecek filmde ödüllü oyuncu Sandra Bullock ve rapçi Bad Bunny gibi isimler de var.