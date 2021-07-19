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Yaramazlara biraz batar!

Bozcaada’da sahili kirleten partiye ceza yolda

Çanakkale’nin gözde tatil beldesi Bozcaada’da parti sonrası sahili kirli bırakanlara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Belediye, dün Twitter hesabından “Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık…” yazarak bir video paylaşmıştı. Videoda, yerlerde çok sayıda şişe bulunduğu, güneş şemsiyesinin yakıldığı, kumsalın kirletildiği ve şezlongların kırıldığı görülmüştü.


Söz konusu sahilin, Bozcaada Spor Kulübü’nün şezlong ve şemsiyelerinin de bulunduğu Sulubahçe sahili olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 50 kişilik parti grubunda adada yaşayan, işletmelerde çalışan ve tatilcilerin bulunduğu belirtildi.

Partinin ertesi günü, dün sahile giden Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, durumu görünce jandarmaya giderek şikayette bulundu.

Jandarma ve belediyeden ceza

AA’ya konuşan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, ekiplerin gece hizmet verilmeyen sahilden saat 21:00 sıralarında ayrıldığını, sabah bu manzarayla karşılaşıldığını dile getirdi.

“Bozcaada, insanların dinlenme amaçlı tercih ettiği bir yer. Eğlence tabii ki olmalı ama böyle olmamalı” diyen Yılmaz, jandarmanın cezai işlem yapacağını söyledi.

Belediye başkanı, kendilerinin de çevreye zarar verme, çevreyi kirletme ve izinsiz ateş yakma gibi birçok maddeden cezai işlemi uygulayacaklarını kaydetti.

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