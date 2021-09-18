Bozcaada açıklarında gemi kazası

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, Covid-19 kaynaklı çok sayıda gebe ölümü bildiriliyor. Gebelerdeki ölüm artışı, halen etkili Delta varyantına bağlanıyor. Geçen yıl bu kadar yoğun gebe ölümü görülmediğini belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, “Covid-19, gebelikte anne ve bebeği için ölümcül sonuçları olabilen ciddi bir risk faktörü” dedi. Karateke, gebelik planlayanlara, gebelere ve tüp bebek isteyenlere mutlaka aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.