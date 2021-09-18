Bozcaada açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Rusya’dan Mısır’a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı M/V Levantes gemisi ile Fas’ın Jorf Lasfar Limanı’ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı M/V Clıpper Como adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.
Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KIYEM-1 isimli bot sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.