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Yaramazlara biraz batar!

Boynunda lastikle dolaşan geyik, iki yıl sonra kurtarıldı

ABD’de yaban hayatı korumakla görevli yetkililer, Colorado eyaletinde iki yıldır boynunda bir otomobil lastiğiyle dolaşan Kanada geyiğinin nihayet bulunduğunu ve kurtarıldığını duyurdu.

Doğal hayatı koruma görevlileri, 2019’da tespit ettikleri durum sonrası bir süredir hayvanı kurtarabilmek için onun peşinde geziyordu. Sonuncu girişim, aynı hafta içindeki dördüncü kurtarma hamlesiydi.


Dört buçuk yaşındaki geyiğin boynundaki lastik önce kesilmeye çalışıldı ancak içindeki çelikten dolayı bu mümkün olmayınca boynuzların kesilmesi zorunlu bir hale dönüştü.

İşlem başarılı oldu ve geyik lastikten kurtarıldı. İçi kirle dolan lastik, geyik için ağırlık oluşturmaya ve onu olumsuz etkilemeye başlamıştı.

Bölgedeki doğal hayatı koruma ekibinin yöneticisi Scott Murdoch, geyiğin boynunda ufak bir yara saptadıklarını ve işlem sırasında bazı tüylerinin yolunduğunu söyledi.

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