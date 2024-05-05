Botoks yaptırmadan alın kırışıklıkları nasıl giderilir?

Alın kırışıklıkları, belli bir yaştan itibaren çoğu insanın ortak sıkıntısı.

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Kalıcı ince çizgilerin görüldüğü ilk yerlerden biri alın. Herkes, hatta çocuklar ve gençler bile yüzünü hareket ettirdiğinde kıvrımlar ve çizgiler oluşur. Bu, elastik ve hareketli olduğundan cildin normal bir işlevi aslında.

Bu kırışıklıklar yüz dinlenme halindeyken de görülünse işte o zaman müdahale arayışı başlayabiliyor.

Peki statik alın kırışıklıkları nasıl giderilir?

Alın kırışıklıkları evde nasıl düzeltilir?

Nöromodülatörler dışında (botoks vb.) hiçbir şey size tam sonuç vermeyebilir. Yine de botoks yaptırmak istemeyen, sadece cildini pürüzsüzleştirmek isteyenler için çeşitli çözümler mevcut.

Düzenli yüz masajı

Genel cilt sağlığı için edinilmesi gereken bir alışkanlık, düzenli yüz masajı. Araştırmalar, yüz masajının ciltteki dolaşımı iyileştirdiğin gösteriyor. Ayrıca kas gerginliğini azaltmaya, lenfatik akışı iyileştirmeye ve cilde doğal bir parlaklık kazandırmaya da yarıyor yüz masajı.

Mikro akım yüz bakımı

Mikro akımlı yüz bakımları, yaşlanan cildi kaldırmak için noninvaziv ancak son derece etkili bir tedavi yöntemi. Genellikle dermatologların ve estetisyenlerin muayenehanelerinde bulunurlar, ancak aynı zamanda çok etkili ev tipi aletler de var. Bu araçlar aslında beyninizin cildinize ve kaslarınıza gönderdiğine benzeyen düşük (mikro) düzeyde elektrik akımı yayar. Mikro akımı yüzünüz için bir egzersiz gibi de düşünebilirsiniz.

Peptit serumları ve kremleri

Peptitler, peptit bağlarıyla birbirine bağlanan amino asit zincirleri ve vücutta ve ciltte birçok benzersiz fonksiyona sahip olabilir. Kullanılan türe bağlı olarak çok çeşitli faydalar sunabilirler. Bazı peptitler nemlendirmede öne çıkılor, bazıları kolajen üretimini destekliyor, bazıları da kolajen oluşturmak, güçlendirmek ve pürüzsüzleştirmek için cilde kimyasal sinyaller gönderiyor.