BOTAŞ ve ExxonMobil LNG ticaretinde anlaştı

Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) ile ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinde işbirliği anlaşması imzalandı.

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Türkiye, Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak için bir süredir Exxonmobil’le LNG anlaşması için görüşüyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayı şöyle duyurdu: “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık.”

Bayraktar, anlaşma şartlarıyla ilgili başka bilgi vermedi ve Reuters’a anlaşmayla ilgili bir yorumda da bulunmadı.

Bakan, enerji kaynak çeşitliliğini artırmak için ABD’de görüşmelerine devam ediyor.