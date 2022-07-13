BOTAŞ, Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar kredi almış

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’in aktardığına göre Boru Hatlari ile Petrol Tasima Anonim Şirketi (BOTAŞ) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar kredi aldı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden beri çok sayıda ülke enerji konusunda Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak için adım atıyor.

Deutsche Bank kredisi BOTAŞ’ın üç yıl vadeli krediyle ABD, Katar ve Cezayir gibi 10 ülkedeki önceden belirlenmiş tedarikçilerden LNG alımına olanak sağlayacak.

Türkiye, kredinin garantörü konumunda bulunurken kredi tutarı gelecekte artırılabilir. Bu anlaşma BOTAŞ’ın LNG ithalatı için aldığı ilk uluslararası kredi.