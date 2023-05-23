Borsadaki 18 şirketten hisse geri alımı

14 Mayıs seçim sonrası düşüşe geçen Borsa İstanbul’da 18 şirket hisselerini geri aldı.
Piyasalar mayısın ilk haftalarında seçimin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. Ancak ikinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi.
Borsanın düşmesiyle birçok şirket hisse geri alımı yapıyor. Geçen haftanın son iş gününde 11 şirket hisse geri almıştı.
Dün de 18 şirket hisselerini geri aldı.
Investing’in aktardığına göre dün borsada hisselerini geri alan şirketler şöyle:
- Ereğli Demir Çelik (EREGL)
- Eksun Gıda (EKSUN)
- Inveo Yatırım (INVEO)
- Meditera Tıbbi (MEDTR)
- Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN)
- Türkiye Halk Bankası (HALKB)
- E-Data Teknoloji (EDATA)
- Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA)
- MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK)
- Ulusoy Un (ULUUN)
- Emlak Konut (EKGYO)
- Kervan Gıda (KRVGD)
- Sabancı Holding (SAHOL)
- Barem Ambalaj (BARMA)
- Türk Hava Yolları (THYAO)
- Akfen Gayrimenkul (AKFGY)
- Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık (LKMNH)
- Türkiye Sigorta (TURSG)