Borsada halka arz etkisi: Yatırımcı sayısı arttı

Borsa İstanbul’da geçen hafta yatırımcı sayısı, halka arzlarla birlikte 864 bin 6 kişi arttı.

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Ekonomim‘in Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) dayandırdığı haberine göre pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte yeniden yükseldi.

MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs’ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847’ye çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeriyse 14,26 trilyon TL’den 14,28 trilyon TL’ye yükseldi.