Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Amerikalı bir profesörün, mükemmel bir çay demlemek için bir tutam tuz kullanılması gerektiğini öne sürmesi günlerdir Britanya’da tartışılıyor. Hatta iki ülke arasında ‘resmi’ atışma da oldu.

Bu tartışmaya tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı da dahil oldu: “İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır.”