Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 8.985,52 ve en yüksek 9.176,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 10.937,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,91 azalışla 9.480,44 puan, sanayi endeksi yüzde 4,66 düşüşle 11.775,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,78 kayıpla 18.806,94 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,14’le Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik’i yüzde 3,71’le Katılımevim, yüzde 3,71’le Selçuk Ecza Deposu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 19,81’le Oba Makarnacılık, yüzde 15,57’yle Gübre Fabrikaları ve yüzde 14,51’le Vestel Elektronik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 976 milyon lirayla ASELSAN, 444 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 85 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.



