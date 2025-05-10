Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.032,54 ve en yüksek 9.421,36 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 10.861,10 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,98 artışla 9.793,85 puan, sanayi endeksi yüzde 1,40 yükselişle 12.499,98 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,93 kazançla 21.076,24 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 28,28 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding’i yüzde 16,08 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 14,95 ile ASELSAN izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 9,65 ile Tekfen Holding, yüzde 8,73 ile GrainTürk Holding ve yüzde 8,72 ile Sasa Polyester olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 680 milyar 352 milyon lirayla ASELSAN, 425 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 408 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.