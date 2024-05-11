Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 10.144,74, en yüksek 10.383,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 11.503,98 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,38 azalışla 9.382,18 puan, Sanayi Endeksi 1,48 kayıpla 14.824,69 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 14.448,59 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,72 ile Anadolu Sigorta oldu. Anadolu Sigorta’yı, yüzde 9,51 ile VakıfBank, yüzde 7,40 ile Türkiye Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Konya Çimento, yüzde 14,62 ile CW Enerji ve 13,75 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 601 milyar 515 milyon lirayla Koç Holding, 438 milyar 840 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 403 milyar 195 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.