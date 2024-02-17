Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 8.917,74, en yüksek 9.306,34 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.649,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,99 artışla 14.099,69 puan, Mali Endeksi yüzde 2,72 yükselişle 9.811,96 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,38 artışla 14.510,59 puan oldu.

En fazla Gübre Fabrikaları prim yaptı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,71’le Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikalarını yüzde 23,59’la Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 21,86’yla Hektaş izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,45’le Europower Enerji, yüzde 6,29’la Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve yüzde 5,53’le CW Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 433 milyar 892 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 850 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 452 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.