Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: Pexels

Investing’in aktardığına göre BNTAS payları 11 Mart’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.


Ayrıca MEGMT paylarında aynı dönemde brüt takas uygulanacak.

Borsadan dört ayda 1,4 milyon kişi gitti

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