Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre BNTAS payları 11 Mart’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Ayrıca MEGMT paylarında aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre BNTAS payları 11 Mart’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Ayrıca MEGMT paylarında aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
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