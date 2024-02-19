Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: Canva

Investing’in aktardığına göre ETYAT hisseleri 18 Mart’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.


Ayrıca AVHOL hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.

Borsa güne nasıl başladı? – 19 Şubat 2024

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