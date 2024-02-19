Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ETYAT hisseleri 18 Mart’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca AVHOL hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ETYAT hisseleri 18 Mart’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca AVHOL hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
Çeyrek altın üretimi 2023’te 17,8 milyon adetle rekor seviyeye yükseldi.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için “Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘muhatap almayacağını’ söyledi.
Türkiye’de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 70 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da yaptıkları son ankete göre ‘Lütfü Savaş’ın desteği ve onayıyla geliştirilecek bir alternatifle seçimi kazanacaklarını’ açıkladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı