Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 10 Kasım 2023

Borsa İstanbul’da yedi hisse güne yeni tedbirlerle başlayacak.

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Investing’in aktardığına göre ARZUM, IHEVA ve OBASE payları 8 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Ayrıca ENSRI, IHYAY, PSDTC ve SONME hisseleri aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içeriyor.