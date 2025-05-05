Borsa İstanbul takas süresini bir işlem gününe düşürmeyi değerlendiriyor

Borsa İstanbul Grubu, takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden birinci iş günü) olarak revize edilmesi için piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme süreci başlattı.

Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulanıyor.

Açıklamaya göre küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması için önemli gelişmeler görülürken ABD 28 Mayıs 2024’te ‘T+1’e geçti. Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve Britanya da ‘T+1’e geçmek için 11 Ekim 2027’i hedefledi.

Borsa İstanbul’un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, ‘T+1’ takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.”