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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltında

Borsa İstanbul’da bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığı ve Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, BIST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında ‘manipülatif hareketler’ yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.


Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da tespit edilen 15 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin, şüpheliler hakkındaki arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

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