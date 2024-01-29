Borsa günü yükselişle tamamladı – 29 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 8,471,70 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 125,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,71’le ulaştırma, en çok gerileyense 1,75’le sigorta oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,560 ve 8,650 seviyelerinin direnç, 8,400 ve 8,250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.