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Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü yükselişle tamamladı – 14 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.173,42 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,44 puan arttı ve toplam işlem hacmi 103,7 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,89 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07’yle inşaat oldu.

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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