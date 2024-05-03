Borsa günü rekorla tamamladı – 3 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını yaptı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,24 puan arttı ve toplam işlem hacmi 118,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,99’la ticaret, en çok kaybettirense yüzde 3,75’le spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.