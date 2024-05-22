Borsa günü rekorla tamamladı – 22 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,04 değer kazancıyla 10.899,28 puandan tamamladı. Böylece tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı kaydedildi.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 4,03 puan arttı ve toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40’la spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.