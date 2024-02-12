Borsa günü rekorla tamamladı? – 12 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 değer kazancıyla günü 9,174,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı. Ayrıca gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9,175,82 puana taşıdı.

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‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor.

Cuma gününü yükselişle 9.045,97 puandan kapatan Borsa İstanbul güne 9.134,22 puandan başladı. Kapanışıysa yüzde 1,42 değer kazancıyla 9,174,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 128,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,45’le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyense yüzde 1,12’yle ulaştırma oldu.