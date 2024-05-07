Borsa günü rekorla kapattı – 7 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,68 değer kazancıyla günü 10.336,50 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 69,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,71’le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,02’yle spor oldu.

AA’nın haberine göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.