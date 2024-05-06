Borsa günü düşüşle tamamladı – 6 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.267,09 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,79 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 103,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84’le bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,59’la spor oldu.

10.325,68 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 10.265-10.270 puan bandında dengelendi.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.