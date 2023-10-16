Borsa günü düşüşle tamamladı – 16 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,20 değer kaybederek tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 115,7 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,14’le spor, en çok kaybettirense yüzde 4,33’le bilişim oldu.

Küresel pay piyasaları İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyredediyor.

AA’nın haberine göre analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7,900 puanın destek, 8,250 ve 8,400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.