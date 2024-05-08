Borsa günü düşüşle kapattı – 8 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,86 değer kaybederek 10.247,75 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,75 puan azaldı. Toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64’le sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,03’le kimya petrol plastik oldu.

10.383,25 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 10.245-10.250 puan bandında dengelendi.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.