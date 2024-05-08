Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü düşüşle kapattı – 8 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,86 değer kaybederek 10.247,75 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,75 puan azaldı. Toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64’le sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,03’le kimya petrol plastik oldu.

10.383,25 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 10.245-10.250 puan bandında dengelendi.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa günü düşüşle tamamladı

SON HABERLER

Akşam Postası / 8 Mayıs 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Neden normalleşme?

Memleketin normalleşmeye ihtiyacı var. Dahası, AKP’nin de CHP’nin de böyle bir süreçten kazançlı çıkması mümkün.