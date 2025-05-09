Borsa güne nasıl başladı – 9 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.280,71 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.280,71 puandan başladı.
Ordu’da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için doğaya 800 sülün salındı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının harddisklerini söken personel Davut Bildik tutuklandı.
PKK, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı üzerine 5 ila 7 Mayıs’ta kongre yaptığını duyurdu. Öcalan’ın çağrısına dikkat çekilen açıklamada “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” dendi.
ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, ilk beyaz Güney Afrikalı mülteci grubunu gelecek hafta ülkeye getirmeye hazırlanıyor.
Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinin kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.