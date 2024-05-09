Borsa güne nasıl başladı? – 9 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.274,38 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalarak 10.247,75 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.274,38 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.274,38 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalarak 10.247,75 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.274,38 puandan başladı.
Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, pazartesi Ankara’ya yapmayı planladığı ziyaretin, İstanbul’daki Kariye Cami’nin ibadete açılması nedeniyle ertelenmesi gerektiği yönündeki çağrılara yanıt verdi: “Açık kanallar korunmalı.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde işbirliği anlaşmasının imzalandığını açıkladı.
Şarkıcı Kalben Sağdıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik ‘ağır özürlülük veya ölüme sebebiyet vermesi’ üç yıl meslekten men edildi.