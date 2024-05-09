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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 9 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.274,38 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

BIST 100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalarak 10.247,75 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul güne 10.274,38 puandan başladı.

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