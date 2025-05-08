Borsa güne nasıl başladı – 8 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,66 değer kaybederek 9.074,62 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.123,90 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre nisanda en karlı yatırım aracı külçe altın oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan şüpheliler M.S. ve H.A’nın Gürcistan’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı.
Trendyol Süper Lig’de 35’inci hafta mücadelesi yarın iki maçla başlayacak.
112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor.