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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı – 7 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.136,54 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.136,54 puandan başladı.

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