Borsa güne nasıl başladı – 6 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.109,68 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.109,68 puandan başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun elinden canını zor kurtaran kızı konuştu: “Korku içerisindeyiz. Ölmesi için dua ediyoruz.”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 200 liranın üstünü gördü.
Gazeteci Ayşenur Arslan, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan davada beraat etti.
Hindistan, Buda kalıntılarıyla birlikte bulunan mücevherlerin satılacağı müzayedeyi durdurmak istiyor.