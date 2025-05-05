Borsa güne nasıl başladı – 5 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 9.217,78 puandan başladı.

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Cuma alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul, ‘T+1’ takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği için değerlendirme süreci başlattığını duyurdu.

‘T1’ bir işlem gününde yapılan alım veya satım ve takas işlemlerinin ertesi iş gününde tamamlanması anlamına geliyor. ‘T+1’, takas işleminin bir sonraki gün hesaba tanımlanacağını gösteriyor.

Borsa güne 9.217,78 puandan başladı.