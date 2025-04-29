Borsa güne nasıl başladı – 29 Nisan 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.272,47 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.272,47 puandan başladı.
Batmadan hemen önce Titanic’te yazılan mektup, yaklaşık 400 bin dolara (yaklaşık 15 milyon 371 bin lira) satıldı.
Hollanda’nın Maashorst Belediyesi, Amerikalı pop art sanatçısı Andy Warhol’a ait bir çalışma dahil 46 sanat eserini belediye binasındaki tadilat sürecinde yanlışlıkla çöpe attı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti.
Bahçeli, İBB odaklı soruşturmalarla ilgili “Tuz kokmuş. Alayı birden suçüstü yakalanmış ve kirli çamaşırlar deşifre edilmiştir” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Zıpçıktının birinden talimat alan (İçişleri Bakanı) Ali Yerlikaya’ya söylüyorum; ağzına o bandı koy” dedi.