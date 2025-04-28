Borsa güne nasıl başladı – 28 Nisan 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.457,25 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.457,25 puandan başladı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın tutukluluğuna itiraz reddedildi.
CHP lideri Özgür Özel, “Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki: “Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir görüntüsünü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gelin hep beraber omuz omuza verelim, yapı stokumuzu yenilemek için, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım” dedi.
Samsun’da baba ve iki kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturmada gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdürse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten’e gizli tanık ‘Ladin’in ifadeleri ve çalışmadığı birimdeki ifadeler soruldu.