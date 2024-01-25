Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 25 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 8.142,06 puandan başladı.

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‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor. Ancak İsrail-Hamas çatışmasından beri endeks dalgalı.


Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,16 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 8.142,06 puana çıktı.

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