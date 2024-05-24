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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 24 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşerek 10.784,20 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemiş, günü yüzde 0,98 artışla 10.792,53 puandan tamamlamıştı.


Borsa İstanbul güne 10.784,20 puandan  başladı.

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