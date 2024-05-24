Borsa güne nasıl başladı? – 24 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşerek 10.784,20 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemiş, günü yüzde 0,98 artışla 10.792,53 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.784,20 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşerek 10.784,20 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemiş, günü yüzde 0,98 artışla 10.792,53 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.784,20 puandan başladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların (sokak köpekleri) uyutulmasına karşıyız” dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Artvin’deki Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine yönelik ‘ÇED Olumlu’ raporuna karşı yapıyan bireysel başvuruda ‘hak ihlali’ kararı vererek yeniden yargılanmanın yolunu açtı.
15 yaşında ölen ‘Tanrı’nın influencer’ı Carlo Acutis için ‘azizlik’ yolu açıldı.
Banka, kredi ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127 milyar 800 milyon liraya çıktı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) müdürü Aleksandr Bortnikov, Moskova’daki ‘Crosus City Hall’ konser salonuna terör saldırısıyla ilgili 20’den fazla kişinin yakalandığını açıkladı.