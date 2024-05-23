Borsa güne nasıl başladı? – 23 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 düşüşle 10.868,11 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yatay bir seyirle 10.899,28 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.868,11 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 düşüşle 10.868,11 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yatay bir seyirle 10.899,28 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.868,11 puandan başladı.
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