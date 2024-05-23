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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 23 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 düşüşle 10.868,11  puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

BIST 100 endeksi, dün günü yatay bir seyirle 10.899,28 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul güne 10.868,11 puandan  başladı.

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Akşam Postası / 23 Mayıs 2024

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