Borsa güne nasıl başladı? – 2 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselerek 10.097,39 puandan başladı.
Salı günü, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 10.045,74 puanla tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.097,39 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselerek 10.097,39 puandan başladı.
Salı günü, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 10.045,74 puanla tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.097,39 puandan başladı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre kazanılan ortalama brüt saat ücreti geçen yıl yüzde 7 artarak son 45 yılın en büyük artışını kaydetti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2024’te büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,4’e yükseltti.
Yaklaşık 11 bin Londralı taksici, Uber’i Britanya’da Yüksek Mahkeme’ye dava edecek.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselerek 10.097,39 puandan başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta işçileri polis barikatı önünde neden yalnız bıraktığını açıkladı: “Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.”