Borsa güne nasıl başladı? – 16 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselerek 10.189,06 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,15 azalarak günü 10.158,63 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.189,06 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselerek 10.189,06 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,15 azalarak günü 10.158,63 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.189,06 puandan başladı.
Trendyol Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde restore edilen İngiliz yapımı, 300 yıllık iki büyük saatin, mekanik aksamıyla birleştirildikten sonra Topkapı Sarayı’nda sergilenmesi planlanıyor.
İlginç biçimleri ve uzun ömürleri nedeniyle ‘hayat ağacı’ olarak bilinen baobabların gizemi çözüldü.
Victoria’s Secret 2024, yakında meraklısıyla buluşacak.
Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu mart sonunda 165,7 milyar dolara yükseldi.