Borsa güne nasıl başladı? – 15 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.171,09 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,17 artarak 10.173,42 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 2,32 değer kaybederek 10.171,09 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.171,09 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,17 artarak 10.173,42 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 2,32 değer kaybederek 10.171,09 puandan başladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bürokratik vesayete izin vermeyiz” dedi.
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