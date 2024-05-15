Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 15 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.171,09 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,17 artarak 10.173,42  puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul güne 2,32 değer kaybederek 10.171,09 puandan başladı.

SON HABERLER

Tüketim malı ithalatındaki artış durdurulamıyor

Türkiye’de büyüme oranlarının üzerinde seyreden tüketim malları ithalatında yükseliş sürüyor. Özellikle binek otomobil ve dayanıklı tüketim malları ithalatında yüksek oranlı artışlar devam ediyor.